Wollte nach Niko Kovac den Konkurrenzkampf mit Lucas Hernández vermeiden: Mats Hummels. Foto: Federico Gambarini (Federico Gambarini / dpa)

Das enthüllte Trainer Niko Kovac , als er sich zum Wechsel des 30-jährigen Hummels äußerte. „Mats hat richtig gut gespielt, vor allem auch in der zweiten Saisonhälfte. Letzten Endes ist Mats am Saisonende an uns herangetreten und hat gefragt, wie sieht der Status quo in der neuen Saison aus.“

Die Antwort lautete: „Niklas Süle hat das fantastisch gut gemacht. Und wir haben mit Lucas Hernández einen Spieler geholt, der 80 Millionen Euro gekostet hat, den wir auf der Innenverteidigung sehen“, schilderte Kovac. Dem Konkurrenzkampf mit dem französischen Weltmeister wollte sich Hummels laut Kovac nicht stellen: „In dem Fall war Mats der Meinung, dass er dem aus dem Weg gehen möchte.“ (dpa)