Bundesliga

Kramaric überflügelt Olic als kroatischer Rekord-Torschütze

Andrej Kramaric ist seit Sonntag der erfolgreichste kroatische Torschütze in der Fußball-Bundesliga. Der 29 Jahre alte Stürmer von der TSG 1899 Hoffenheim traf in der 7. Minute gegen den 1. FC Köln per Handelfmeter zum Zwischenstand von 1:0.