Bereits dreieinhalb Monate nach seinem Kreuzbandriss war Josuha Guilavogui wieder beim VfL im Einsatz. Foto: Peter Steffen (Peter Steffen / dpa)

Bei Josuha Guilavogui vom VfL Wolfsburg lagen zwischen dem Zeitpunkt seiner Verletzung und der Rückkehr in die Anfangsformation seines Vereins dagegen nur dreieinhalb Monate und zwölf Bundesliga-Spiele. Operiert wurde der Kapitän der „Wölfe“ auch nicht. „Es ist toll, wieder auf dem Platz zu sein und meiner Mannschaft zu helfen“, sagte Guilavogui nach seinem ungewöhnlichen Comeback beim 2:2 (2:1) gegen 1899 Hoffenheim.

Das Kreuzband des Franzosen riss während der ersten Bundesliga-Partie der Saison gegen den FC Schalke 04. Schon frühzeitig machten Verein und Spieler deutlich: Wir werden die Verletzung „konservativ behandeln“, wie es in solchen Fällen heißt. „Er hat von Anfang an das Ziel gehabt, ohne Operation da durch zu kommen“, sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia am Samstag. „Er hat den Glauben gehabt, und das hat er gelebt. Ich kann nur sagen: super. Da kann er richtig happy sein und stolz sein, dass er das so umgesetzt hat. Echt eine gute Leistung!“ (dpa)