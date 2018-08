Toni Kroos gewann mit Real Madrid erneut die Champions League. Foto: Scott Taetsch/CSM via ZUMA Wire (dpa)

Die verbliebenen Konkurrenten des deutschen Nationalspielers von Real Madrid sind dessen Teamkollege und Vize-Weltmeister Luka Modric aus Kroatien sowie der Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City. Die Auszeichnung verleiht die UEFA am Abend der Champions-League-Auslosung am 30. August in Monte Carlo.

Gekürt wird dann auch Europas Fußballer des Jahres 2018. In die Endausscheidung schafften es Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah und Modric. In den veröffentlichten Top Ten befindet sich kein deutscher Fußballer und kein Bundesliga-Profi. Auch bei der Wahl zum besten Torhüter, bestem Verteidiger und bestem Stürmer ist kein DFB-Akteur nominiert. Wahlberechtigt waren Trainer der Europapokal-Starter der Vorsaison sowie 55 ausgewählte Journalisten.

Bei der Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres ist erstmals keine deutsche Spielerin unter den besten Drei. Die Dänin Pernille Harder vom VfL Wolfsburg, die Norwegerin Ada Hegerberg (Olympique Lyon) und die Französin Amandine Henry (Olympique Lyon) sind die verbliebenen Kandidatinnen. Deutschlands Fußballerin des Jahres, Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon), belegte Platz vier. (dpa)