Wolfsburger Trainer

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Labbadia will sich Gedanken über Zukunft beim VfL machen

Trainer Bruno Labbadia will in den kommenden Wochen über seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg entscheiden. „Natürlich kommt jetzt die Zeit, in der ich mir überlege, was ich will“, sagte der VfL-Coach.