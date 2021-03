Karl Lauterbach glaubt nicht mehr an eine Zuschauer-Rückkehr in dieser Saison. Foto: Michael Kappeler/dpa (Michael Kappeler / dpa)

„Es ist nicht realistisch, dass das in dieser Saison möglich sein wird. Wir werden weder ausreichend Testkapazitäten noch ein Logistikkonzept haben, dass den Besuch von Sportveranstaltungen möglich macht“, sagte der 58-Jährige der ARD-„Sportschau“. Er halte es für denkbar, Zuschauer an jenen Tagen zu Sportveranstaltungen zu lassen, an denen sie negativ getestet worden sind. Tests direkt vor Stadien „halte ich für undurchführbar“, betonte Lauterbach.

