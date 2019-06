Steht vor einem Wechsel von Hertha zu Inter: Valentino Lazaro. Foto: Soeren Stache (Soeren Stache / dpa)

Lazaro hat beim Berliner Fußball-Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2021, Hertha will bei einem Verkauf Kasse machen und wohl 20 bis 25 Millionen Euro einstreichen. Der in Graz geborene Lazaro hat in der abgelaufenen Saison 34 Pflichtspiele für die Berliner bestritten, dabei drei Tore erzielt und sieben vorbereitet.

Der „Kicker“ hatte von einem Telefonat Lazaros mit dem neuen Inter-Trainer Antonio Conte berichtet. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung hat sich das Management des Österreichers schon mit Hertha-Manager Michael Preetz getroffen. Laut „Berliner Zeitung“ wollte Inter ursprünglich nur 17 Millionen Euro plus eine Bonuszahlung für Lazaro ausgeben. Eine Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen, ergänzte das Blatt. (dpa)