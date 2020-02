Bundesliga

Leipzig vorerst wieder Tabellenführer - Werder abstiegsreif

Gegensätze in Leipzig. RB spielt fast schon meisterlich, Werder wie ein Absteiger. In dieser Form wird es für Bremen ganz, ganz schwer. Die Kohfeldt-Elf wartet in der Liga seit Stunden auf ein eigenes Tor.