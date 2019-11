RB Leipzig muss rund zwei Wochen ohne Marcel Halstenberg (r) auskommen. Foto: Jan Woitas/dpa (Jan Woitas / dpa)

Wegen der Verletzung musste Halstenberg bereits zur Pause ausgewechselt werden. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielt RB in der Bundesliga bei Hertha BSC. Damit fällt Halstenberg auch für die letzten EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland in Mönchengladbach am 16. November und drei Tage später gegen Nordirland in Frankfurt aus. (dpa)