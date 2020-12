Topspiel in München

Leipziger Olmo will gegen den FC Bayern treffen

Der Leipziger Mittelfeldspieler Dani Olmo will mit seinem Verein am Samstag an die Spitze der Bundesligatabelle rücken. Bislang hat der RB Leipzig in München gegen den FC Bayern noch nie ein Tor erzielt.