Hat mit RB Leipzig in der Bundesliga Gladbach vor der Brust: Willi Orban. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Soeren Stache / dpa)

„Es ist sicherlich kein Nachteil. Wir kennen die Belastung eines späten Abendspiels in der Champions League. Du kommst spät ins Bett, hast ein schweres Spiel in den Beinen und im Kopf“, sagte der 28 Jahre alte Fußballprofi der „Leipziger Volkszeitung“.

Wegen der Corona-Beschränkungen war das Gladbacher Heimspiel gegen Manchester City am Mittwoch nach Budapest verlegt worden, wo zuvor auch RB gegen Liverpool gespielt hatte. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) muss Gladbach in Leipzig antreten.

Orban sieht in der Königsklasse trotz des 0:2 im ersten Duell mit dem FC Liverpool noch Chancen auf das Viertelfinale. „Wir wollen uns in allen Wettbewerben bestmöglich verkaufen, haben auch ein Weiterkommen in der Champions League noch nicht abgehakt“, sagte der ungarische Nationalspieler. Leipzig tritt am 10. März zum Rückspiel gegen Liverpool an. Der Spielort ist noch offen, eine erneute Verlegung nach Budapest aber eine Option.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-569208/2 (dpa)