Leipzig-Spielmacher Kampl fällt zum Rückrundenstart aus

RB Leipzig muss auch zum Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga auf Kevin Kampl verzichten. Der Spielmacher verpasste aufgrund der Reha nach einer Knöchel-OP den Trainingsauftakt und arbeitete stattdessen in Österreich an seiner Fitness.