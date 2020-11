Wurde positiv auf Corona getestet: Leverkusens Edmond Tapsoba. Foto: Tom Weller/dpa (Tom Weller / dpa)

Wie der Club am Freitag mitteilte, hatte Tapsoba keinen Kontakt zum Leverkusener Team. Der Test fand in einem Labor in Leverkusen und nicht in der BayArena statt. Der 21-Jährige befindet sich nach positiven Kontroll-Testungen in häuslicher Quarantäne und steht für das Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld am Samstag nicht zur Verfügung. Weitere Maßnahmen müssen nun mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Köln abgestimmt werden.

© dpa-infocom, dpa:201120-99-402691/2 (dpa)