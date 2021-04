Weltfußballer Robert Lewandowski lobt den zukünftigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Foto: Matthias Balk/dpa POOL/dpa (Matthias Balk / dpa)

„Ich kenne Julian Nagelsmann nicht gut, aber was ich sagen kann: Er schafft es immer, Mannschaften auf ein Niveau zu heben, das man ihnen nicht zutraut. Die Performance der Mannschaften liegt bei Nagelsmann meistens über den Erwartungen, über der Summe der Qualität der Einzelspieler“, sagte der 32 Jahre alte Stürmer des deutschen Rekordmeisters in einem Interview der „Sport Bild“.

Seit Montag ist klar, dass Nagelsmann bei RB Leipzig aufhört und zum Sommer die Aufgabe als Cheftrainer des FC Bayern München von Hansi Flick übernimmt, der seinerseits nicht weitermachen wollte.

Lewandowski sprach in den höchsten Tönen über Flick, mit dem die Bayern schon sechs Titel geholt haben und auch in dieser Saison aller Wahrscheinlichkeit nach wieder deutscher Meister werden dürften. „Er ist nicht nur ein toller Trainer, sondern auch ein super Mensch“, sagte Lewandowski. „Mit ihm kann man auch über Privates sprechen, wir haben mit Hansi Flick Historisches geschafft. Das war meine mit Abstand beste Zeit bei Bayern, er hat uns immer einen klaren Plan mitgegeben, was er erwartet.“

