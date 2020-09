Übernimmt vorerst das Traineramt bei Mainz 05: Jan-Moritz Lichte. Foto: Friso Gentsch/dpa (Friso Gentsch / dpa)

„Ich kann mir prinzipiell die Dauerlösung vorstellen, aber das ist nicht das, worüber ich mir jetzt Gedanken mache“, sagte der 40-Jährige am Dienstag bei seiner ersten Pressekonferenz in Mainz. Der bisherige Assistent folgt auf Achim Beierlorzer, von dem sich die Mainzer am Montag nach zwei Bundesliga-Niederlagen und weiteren internen Querelen getrennt hatten.

Lichte soll die Mainzer nun auf das Bundesliga-Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Union Berlin vorbereiten. „Die Vorstellung ist natürlich da, dass ich mir das längere Zeit zutraue, aber das ist nicht der Fokus, auf den ich jetzt setze“, sagte Lichte. Mit der Trennung von Beierlorzer und seinem Engagement ergebe sich „eine neue Situation“, sagte der langjährige Assistent. Ein Zerwürfnis mit dem ehemaligen Cheftrainer Sandro Schwarz dementierte Lichte.

