Titelverteidiger: In der Saison 2017/18 gewann Nico Kovac mit der Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal (dpa)

Es geht wieder los: Die Gegner in der ersten Hauptrunde in Kampf um den DFB-Pokal werden an diesem Freitagabend ausgelost. Die erste Runde ist vom 17. bis 20. August.

Und so funktioniert's: Es gibt zwei Töpfe, einen für die Profivereine und einen für die Amateure. Zu den Profis zählen die Mannschaften der Bundesliga und die besten 14 Teams der 2. Liga. Zu den Amateuren zählen die übrigen vier Mannschaften der 2. Liga und die vier besten Drittligisten. Außerdem kommen noch 24 Mannschaften aus den Landesverbänden hinzu. Diese Vereine konnten sich über den Landespokal für das Turnier qualifizieren. In Bremen hat das etwa der BSC Hastedt geschafft. Der Bremer Verein hat einen Live-Ticker von seiner Auslosungsparty eingerichtet (hier entlang).

Die Auslosung beginnt um circa 22.20 Uhr und wird in der ARD übertragen. Die Losfee ist Palina Rojinski.

"Hastedt würde Kopf stehen", sagt ein Vereinsvertreter zu Arnd Zeigler in der ARD auf die Frage, ob Werder Bremen ein bevorzugter Gegner des BSC wäre.

Die Auslosungen:

SV Linx (Baden-Württemberg) gegen 1. FC Nürnberg

