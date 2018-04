Liverpools Sadio Mane (2.v.r) trifft zum 1:0 für Liverpool. Foto: Anthony Devlin/PA Wire (dpa)

Liverpool (dpa) - Der Champions-League-Halbfinalist FC Liverpool hat weiter sehr gute Aussichten, auch in der kommenden Fußball-Saison in der Königsklasse zu spielen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp setzte sich in der Premier League mit 3:0 (1:0) gegen den AFC Bournemouth durch.

Im Abstiegskampf feierte Klopps Trainerkumpel David Wagner mit Huddersfield Town einen wichtigen Sieg.

Vor eigenem Publikum an der Anfield Road trafen der Senegalese Sadio Mané (7. Minute), der Ägypter Mohamed Salah (69.) und der Brasilianer Roberto Firmino (90.) für Liverpool. Für Salah war es bereits der 30. Treffer in der laufenden Premier-League-Saison. Er ist damit weiter der Toptorschütze der Liga. 18 seiner Tore erzielte er in Anfield.

Liverpool, das am Dienstag mit einem 2:1-Sieg gegen Manchester City (Hinspiel 3:0) ins Halbfinale der Champions League eingezogen war, hat nach dem Sieg 70 Punkte, einen weniger als der Tabellenzweite Manchester United, der jedoch zwei Spiele weniger absolviert hat.

Meister FC Chelsea verhinderte gegen Abstiegskandidat FC Southampton eine Blamage und gewann nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Olivier Giroud (70./78.) mit einem Doppelpack und Eden Hazard (75.) drehten die Partie. Der Fünfte Chelsea wahrte zumindest rechnerisch die Chance, Vierter zu werden. Southampton blieb als 18. auf einem Abstiegsplatz.

Im Kampf um den Klassenerhalt holte Huddersfield Town zu Hause wichtige Punkte. Das Team von David Wagner schlug den FC Watford in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) durch ein Tor des eingewechselten Tom Ince (90.+1). Die Terriers verbesserten sich damit auf Platz 14 und haben sieben Punkte Vorsprung auf den FC Southampton, der allerdings eine Partie weniger absolviert hat.