Mainz erreicht trotz Unterzahl mühelos zweite Runde

Bundesligist FSV Mainz 05 hat trotz einer frühen Rote Karte für Neuzugang Moussa Niakhaté den Einzug in die zweite Pokalrunde souverän gemeistert. Gegner Erzgebirge Aue präsentierte sich in Überzahl zu harmlos in der Offensive.