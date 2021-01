Bundesliga

Mainz stellt neuen Trainer am Dienstag vor

Der FSV Mainz 05 ist bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Der neue Sportdirektor Martin Schmidt kündigte am Sonntag an, dass der Fußball-Bundesligist den Nachfolger von Jan-Moritz Lichte am Dienstag vorstellen will.