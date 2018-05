Abwehrspieler Leon Balogun wechselt vom FSV Mainz 05 nach England. Foto: Thorsten Wagner (dpa)

„Er wird unseren Optionen in der Defensive mehr Tiefe verleihen“, sagte sein künftiger Trainer Chris Hughton. Der gebürtige Berliner Balogun spielte seit Sommer 2015 in Mainz. Er steht im vorläufigen Aufgebot Nigerias für die WM in Russland. Dort treffen die „Super Eagles“ in der Gruppe D auf Argentinien, Island und Kroatien. (dpa)