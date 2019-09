Bekam in der Schlussphase die Gelb-Rote-Karte: Sandro Schwarz. (dpa-Bildfunk)

Trainer Sandro Schwarz vom FSV Mainz 05 hat am Samstag für eine unrühmliche Premiere in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Der 40-Jährige war in der Schlussphase der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg offensichtlich aus Verärgerung über eine Freistoß-Entscheidung aus seiner Coaching-Zone aufs Spielfeld gestürmt und bekam wenig später von Schiedsrichter Felix Brych die Gelb-Rote Karte gezeigt. Verwarnungen für die Trainer sind seit dieser Saison möglich. Schwarz ist der erste, der die „Ampelkarte“ sah. (dpa)