Wir müssen «gallig und giftig sein, den Gegner stressen», fordert der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder. Foto: Torsten Silz/dpa (Torsten Silz / dpa)

„Ich erwarte von uns kein Zucker-Spiel, aber eines, in dem man uns ansieht, dass wir nicht zum Sightseeing gekommen sind“, sagte Schröder der „Leipziger Volkszeitung“ vor dem Bundesliga-Auftakt an diesem Sonntag in Leipzig (15.30 Uhr).

„Um in der Bundesliga in die Reichweite von Punkten zu kommen, müssen wir gallig und giftig sein, den Gegner stressen. Wenn wir uns in Leipzig nur hinten reinstellen, schlägt es irgendwann ein“, sagte der 44-Jährige.

