Steht bei Manchester United hoch im Kurs: Dortmunds Jadon Sancho. Foto: David Inderlied/dpa (David Inderlied / dpa)

Nach übereinstimmenden Berichten in britischen Medien soll der englische Fußball-Rekordmeister einen „Durchbruch“ in den Verhandlungen mit Sancho erzielt haben. Demnach sei sich Man United mit dem 20-jährigen beim Gehalt und beim Beraterhonorar einig. Dass der englische Nationalspieler in diesem Sommer ins Old Trafford wechselt, gilt trotzdem als äußerst unwahrscheinlich.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat einen Transfer Sanchos nämlich kategorisch und ohne Hintertür ausgeschlossen. „Der Sancho-Verbleib ist in Stein gemeißelt“, hatte Watzke Mitte August der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Auch Sportdirektor Michael Zorc hatte am Rande des BVB-Trainingslagers in Bad Ragaz von einer „definitiven Entscheidung“ gesprochen. Dabei war bekannt geworden, dass Sancho seinen Vertrag in Dortmund sogar bis 2023 verlängert hatte. Das Transferfenster schließt am 5. Oktober.

