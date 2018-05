Premier League

ManUnited dank spätem Tor und Aufholjagd wieder Zweiter

Manchester United hat in der englischen Premier League trotz eines Zwei-Tore-Rückstandes gewonnen und Platz zwei in der Tabelle zurückerobert. Das Team von Trainer José Mourinho kam am Montagabend gegen Crystal Palace dank eines Treffers in der ersten der Nachspielzeit von Nemanja Matic zu einem 3:2 (0:1). United ist jetzt wieder Tabellen-Zweiter vor dem FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.