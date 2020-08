Ist neuer Kapitän von RB Leipzig: Marcel Sabitzer. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images Europe/Pool/dpa (Alexander Hassenstein / dpa)

Sabitzers Vorgänger im Amt, Willi Orban, gehört weiter dem Mannschaftsrat an. Neben Sabitzer, Gulacsi, Poulsen und Orban holte das Trainer-Team auch Nationalspieler Marcel Halstenberg und Dayot Upamecano mit in das Gremium.

„Sabi hat unsere Mannschaft aufgrund der Verletzung von Willi schon in der vergangenen Saison häufig als Kapitän aufs Feld geführt. Er hat, auch in entscheidenden Spielen, gezeigt, dass er Verantwortung übernimmt“, sagte Trainer Julian Nagelsmann zur Wahl Sabitzers. Für die gewählten Spieler sei es Beleg ihrer guten Leistungen. „Es ist wichtig für die Zukunft, dass die sechs vorangehen und die junge Gruppe in die richtige Richtung führen“, betonte Nagelsmann.

© dpa-infocom, dpa:200830-99-364105/2 (dpa)