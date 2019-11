Eine «Mauer» mit der Aufschrift «Zusammen gegen Mauern, zusammen für Berlin» steht vor dem Spiel gegen RB Leipzig auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Soeren Stache / dpa)

Vor der Kurve der Hauptstadt-Fans war eine weitere kleine Mauer aufgebaut. „Diese beiden Mauern werden nicht stehen bleiben“, betonte Herthas Geschäftsführer Michael Preetz beim Bezahlsender Sky vor dem Anpfiff des Fußball-Bundesligaspiels am Samstag in Berlin gegen RB Leipzig. Gemeinsam mit der Fanszene wolle man dem großartigen und historischen Ereignis des Mauerfalls am 9. November 1989 Rechnung tragen. Die Berliner trugen in der Partie auch ein Sondertrikot mit einem Berliner Bären anstatt Werbung. (dpa)