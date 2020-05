Die DFL empfiehlt den 36 Proficlubs in der 1. und 2. Liga von eigenen Verlautbarungen zu den Ergebnissen der Coronavirus-Tests abzusehen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Frank Rumpenhorst / dpa)

Bloß nicht ständig neue Negativ-Schlagzeilen über positive Corona-Tests! Nach dem Wirbel beim 1. FC Köln hat die Deutsche Fußball Liga die Bundesligisten zum Stillschweigen über die Ergebnisse aufgefordert.

Man werde eine „zentrale öffentliche Kommunikation“ dazu an diesem Montag vornehmen. Vor der erhofften Entscheidung der Politik zu Geisterspielen am Mittwoch sollen offensichtlich keine weiteren Zweifel am medizinischen Konzept gesät werden. In Köln ist eine zweite Testreihe negativ verlaufen. Derweil stehen einige Teams vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining.

„Wir empfehlen, bis dahin von eigenen Verlautbarungen abzusehen und auf diese zu verweisen“, heißt es in einem Schreiben von DFL-Direktor Ansgar Schwenken an die Clubs, das der „Kicker“ unter dem Titel „DFL verhängt Corona-Maulkorb für die Vereine“ veröffentlichte. Die Dachorganisation der Proficlubs bestätigte den Vorgang.

Im inzwischen überarbeiteten DFL-Konzept zur Fortführung der Saison stand von Anfang an: „Keine automatische Meldung eines positiven Falles an die Presse, da Krankheitsverifizierung sowie die klare Dokumentation der vermutlichen Übertragungswege im Vordergrund stehen.“ Einige Vereine hatten ihre Ergebnisse veröffentlicht oder Medienberichte darüber bestätigt. Vom FC Augsburg, von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig gab es bisher keine Informationen.

Kölns belgischer Mittelfeldspieler Birger Verstraete hatte als erster Spieler öffentlich deutliche Bedenken an den Maßnahmen seines Vereins geäußert und damit für Wirbel gesorgt. Später relativierte er seine Kritik und entschuldigte sich für sein Vorgehen. Wie sein Club bekanntgab, ist kein weiterer Profi oder Betreuer infiziert. Die Sorge, dass die zuvor drei positiv Getesteten andere Teammitglieder angesteckt haben könnten, erwies sich damit fürs Erste als unbegründet. Anders als die beiden betroffenen Spieler und der Betreuer müssen keine weitere Personen in Quarantäne.

Nach Clubangaben wurde das zuvor positiv getestete Trio, das in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt isoliert wurde, nicht erneut getestet. Um am Trainingsbetrieb teilnehmen zu können, muss ein Profi zwei negative Tests vorweisen. Die Rheinländer planen im Fall einer Fortsetzung der Saison ein „quarantäne-ähnliches Trainingslager“.

Die 1. und 2. Bundesliga hoffen an diesem Mittwoch, wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder berät, auf eine positive Entscheidung für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ohne Zuschauer. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hält das DFL-Konzept nach Angaben eines Sprechers nach wie vor „für eine sehr gute Grundlage für Lockerungen in diesem Bereich“. Noch habe die Bundesregierung aber nicht gemeinsam mit den Ländern darüber entschieden, ob sie „dieses Konzept zur Anwendung bringen will“.

Auf eine Frage zur Quarantäne von Kontaktpersonen beim 1. FC Köln angesprochen, antwortete Seehofers Sprecher Steve Alter, es sei "nicht so, dass die Bundesregierung nur Konzepte durchwinkt, die vorgelegt werden". Es gebe "politische Grundbedingungen". Personen, die in unmittelbarem Kontakt gewesen sind, mit einer positiv getesteten Person in 14-tägige Quarantäne gehen müssen". Dies sei ein Prinzip, das derzeit für die gesamte Bevölkerung gelte - "und es gibt eben keinen Grund, warum das bei Fußball-Profis anders sein sollte".

Derzeit erreichen die Spielergewerkschaft VDV nach wie vor viele Anfragen von Profis zum Gesundheitsschutz. „Wir versuchen, besorgten Spielern mit sachlichen Infos Ängste zu nehmen und in Abstimmung mit Clubs auch individuelle Lösungen herbeizuführen“, sagte Geschäftsführer Ulf Baranowsky. „Nach wie vor gilt aber, dass die Spieler spielen wollen, sofern dies gesundheitlich vertretbar ist. Die Verantwortung dafür tragen Clubs und Behörden.“

International hatte der argentinische Nationalspieler Sergio Agüero mit seiner Aussage in der Coronavirus-Pandemie für Aufsehen gesorgt. „Die Mehrheit der Spieler hat Angst, weil sie Kinder und Familien haben“, sagte der Stürmer von Manchester City und gab zu, auch Angst zu haben. Nach einer - nichtrepräsentativen - Umfrage der Internationalen Spielergewerkschaft Fifpro unter mehr als 1000 Profis sind nur 56 Prozent der Befragten unbedingt dafür, das Training unter strikten Hygieneregeln und die Saison wieder aufzunehmen.

Ursprünglich hatte die DFL auf einen gemeinsamen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings gedrängt und auf Solidarität unter den Clubs gesetzt. Doch längst drängen die Vereine darauf, wieder unter Wettkampfbedingungen zu üben. Der SC Paderborn hat, nachdem die zweite Testreihe keinen positiven Fall ergeben hatte, das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. RB Leipzig will am Dienstag loslegen. Dazu braucht es neben den zwei negativen Tests für alle Beteiligten auch die Genehmigung der Gesundheitsbehörde.

Der Anwalt Horst Kletke sieht keine rechtlichen Chancen für Profis, die in der Corona-Krise aus Angst vor Ansteckung nicht spielen wollen. „Wenn keine Kontaktverbote oder andere Einschränkungen das Trainieren oder Spielen verbieten, muss die Arbeitsleistung erbracht werden“, sagte er in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Falls der Spieler einer Risikogruppe angehöre, hänge das „doch sehr vom Einzelfall ab und ob eine ganz konkrete, besondere Gefährdung trotz aller getroffenen Hygiene- und anderer Maßnahmen besteht“. (dpa)