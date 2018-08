3:1-Sieg bei FC Erzgebirge Aue

Maxim schießt Mainz im Alleingang in die 2. Runde

Alexandru Maxim war der überragende Akteur beim Mainzer Pokalsieg in Aue. Der Rumäne war an allen drei FSV-Treffern beteiligt. Dabei musste der Erstligist ab der 3. Minute in Unterzahl spielen.