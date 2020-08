Newcastles Valentino Lazaro (r) im Kopfballduell mit Liverpools Andrew Robertson. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa/Archivbild (Owen Humphreys / dpa)

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler von Inter Mailand, der von 2017 bis 2019 57 Bundesligaspiele für Hertha BSC absolvierte, soll zunächst mit einer Kaufoption ausgeliehen werden. Lazaro steht bei Inter noch bis 2023 unter Vertrag und war zuletzt an Newcastle United verliehen.

Lazaro wäre nach Hannes Wolf der zweite in Graz geborene Neuzugang im Team von Trainer Marco Rose. Der Nationalspieler kann auf der rechten Seite defensiv wie offensiv eingesetzt werden. Möglicherweise stößt Lazaro noch in dieser Woche im Trainingslager in Harsewinkel zum Borussen-Team.

© dpa-infocom, dpa:200816-99-188667/2 (dpa)