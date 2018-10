Verletzung im Sprunggelenk

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mehrwöchige Zwangspause für Dortmunder Talent Sancho

Borussia Dortmund muss in den kommenden Wochen auf Jadon Sancho verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist via Twitter mitteilte, hat sich der 17 Jahre alte Profi beim 3:2-Sieg seiner Mannschaft in Köln eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen.