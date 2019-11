Heimspiel gegen Köln

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Merke, es kitzelt“: Derby-Premiere für Fortuna-Coach Funkel

Für Friedhelm Funkel steht auch nach über 500 Bundesligaspielen als Fußball-Trainer am Wochenende noch eine Premiere an: Das Bundesliga-Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).