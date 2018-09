Die Arsenal-Spieler jubeln mit Mesut Özil (3.v.l) über einen Treffer gegen Newcastle. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/ (dpa)

„Mein 200. Auftritt für Arsenal, drei Auswärtspunkte für das Team und ein Tor für mich“, twitterte er anschließend, „ich kann mich nicht beklagen“. Özil traf in der 58. Minute zum 2:0, nachdem Arsenal zuvor durch den Ex-Gladbacher Granit Xhaka (49.) in Führung gegangen war. Nach zwei Pleiten zum Auftakt hatte Özil zwischenzeitlich nicht mal im Kader gestanden und deshalb den ersten Saisonsieg der Gunners verpasst - krankheitsbedingt, wie sein Trainer Unai Emery mehrfach betonte. Britische Medien spekulierten hingegen über einen angeblichen Streit zwischen Özil und dem spanischen Coach, auch am Sonntag noch.

Das nicht gerade als seriös geltende Boulevardblatt „Express“ berichtete, José Mourinho, der Özil einst von Werder Bremen zu Real Madrid geholt hatte, wolle ihn im Winter zu Manchester United lotsen und begründete das mit dem vermeintlichen Zerwürfnis. Doch davon war am Samstag nichts zu spüren. „Seine Qualität hilft dem Team“, lobte Emery. Wenn Özil so weitermacht, wird ihn Arsenal kaum abgeben. (dpa)