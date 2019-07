Glück im Unglück für Mesut Özil: Der Fußballer wurde auf offener Straße überfallen, überstand den Vorfall aber unbeschadet. (2019 Getty Images / Alex Grimm)

Große Aufregung um die Fußballprofis Mesut Özil und Sead Kolasinac. Die beiden Arsenal-Profis wurden am Donnerstag im Norden Londons am helllichten Tag auf offener Straße überfallen, als sie gemeinsam in Özils Mercedes-Geländewagen (G-Klasse) unterwegs waren.

Eine Motorrad-Gang, deren Mitglieder mit Messern bewaffnet waren, hatte es auf den 112.000 Euro teuren Luxuswagen des ehemaligen deutschen Nationalspieler abgesehen. Das berichtet die britische Website „dailymail.co.uk“. Der Vorfall wurde auf Video festgehalten - in dem Clip sieht man, wie Kolasinac mutig versucht, sich und seinen Kollegen vor den Verbrechern zu schützen und sie offenbar in die Flucht jagt, während Özil aufs Gas drückt. Ein paar Meter weiter stoppte der Fußballer schließlich und flüchtete in ein Restaurant, um Verstärkung zu holen. Kurz darauf traf auch die Polizei ein.

Ob die Täter geschnappt wurden, ist bisher nicht bekannt. Ein Arsenal-Sprecher bestätigte aber gegenüber den Medien, dass Özil und Kolasinac den Überfall unbeschadet überstanden haben. „Wir sind in Kontakt mit beiden Spielern und wissen, dass es ihnen gut geht“, erklärte er.