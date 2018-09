Zweite Niederlage in Folge

Mexiko verliert Freundschaftsspiel 0:1 gegen USA

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat Mexiko in einem Freundschaftsspiel 1:0 (0:0) geschlagen. Das einzige Tor am Dienstagabend erzielte Tyler Adams in der 71. Spielminute.