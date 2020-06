Fortuna Düsseldorf

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mit neuem Mut ins Abstiegsfinale - Rösler: "Keine Angst

Fortuna Düsseldorf geht mit neuem Mut in den finalen Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Nach dem überraschenden Last-Minute-Remis bei RB Leipzig will der Tabellen-16. am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Duell mit dem FC Augsburg einen weiteren Schritt Richtung Klassenverbleib tun.