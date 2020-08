fMöchte in der kommenden Saison möglichst in der Champions League spielen: Milot Rashica. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Carmen Jaspersen / dpa)

Der 24 Jahre alte Angreifer fehlte im Kader für die Partie gegen Eintracht Braunschweig. „Wir haben gemeinsam entschieden, Milot aufgrund der offenen Situation eines möglichen Wechsels bei diesem Spiel nicht einzusetzen. Ich möchte zudem auf seiner Position heute andere Spieler testen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

An Rashica ist vor allem der Bundesliga-Rivale RB Leipzig interessiert. Der Nationalspieler des Kosovo möchte in der kommenden Saison möglichst in der Champions League spielen. Werder benötigt umgekehrt Transfererlöse aus dem Verkauf von Spielern.

© dpa-infocom, dpa:200809-99-100270/2 (dpa)