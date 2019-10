Freiburgs Nicolas Höfler von Freiburg liegt verletzt und blutend auf dem Rasen. Foto: Patrick Seeger/dpa (Patrick Seeger / dpa)

Der 29-Jährige habe am Kopf geklammert werden müssen, teilte der badische Fußball-Bundesligist mit. Höfler hatte die Freiburger in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gebracht und war in der 67. Minute ausgewechselt worden.

Neben Höfler sorgt sich SC-Trainer Christian Streich auch um Nationalstürmer Luca Waldschmidt. Der Angreifer musste nach einer halben Stunde mit einer Fußverletzung ausgewechselt werden und ist damit für das DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen Union Berlin fraglich. „Ich hoffe nicht, dass er sich den Mittelfuß gebrochen hat, da müssen wir ein bisschen abwarten“, sagte Streich. (dpa)