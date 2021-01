Mönchengladbachs Valentino Lazaro am Ball. Foto: Marius Becker/dpa (Marius Becker / dpa)

Für seinen spektakulären Hackentreffer am 8. November im Spiel gegen Bayer Leverkusen erhielt der Österreicher bei der Wahl in der ARD-Sportschau die meisten Stimmen. Mehr als 115.000 Zuschauer und damit rund 35 Prozent votierten für Lazaro.

In der Sendung wird seit 1971 der schönste Treffer der vergangenen zwölf Monate gekürt. Auch die Fohlen-Fans hatten den spektakulären „Scorpion Kick“ beim 3:4 ihres Teams in Leverkusen bereits mit großer Mehrheit von 73 Prozent zu Borussias Tor des Jahres 2020 gewählt. „Ich habe einfach im Fallen probiert, den Ball mit der Hacke zu treffen. Dass ich ihn dann so perfekt getroffen habe und er hinten in den Winkel einfällt, ist natürlich etwas Besonderes“, hatte Lazaro nach dem Tor erklärt.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-244622/2 (dpa)