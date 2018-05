Der MSV Duisburg hat Young-Jae Seo verpflichtet. Foto: Patrick Seeger (dpa)

In Duisburg unterschrieb der 23 Jahre alte Südkoreaner einen Vertrag bis 2020. Bei den Hanseaten kam er in der abgelaufenen Spielzeit für die U23-Mannschaft in der Regionalliga Nord zum Einsatz. „Seo ist ein talentierter Junge für die linke Abwehrseite, den wir bei uns weiter entwickeln wollen. Er zeigt viele gute Ansätze, die er jetzt in der 2. Bundesliga verfeinern kann“, erklärte MSV-Sportdirektor Ivica Grlic. (dpa)