MSV Duisburg wieder ohne Sieg: 0:2 gegen Sandhausen

Der MSV Duisburg steckt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter in der Krise. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Ilja Gruew das Heimspiel gegen den SV Sandhausen mit 0:2 (0:1) und blieb auch im sechsten Match in Serie ohne Sieg.