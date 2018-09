Länderspiel gegen Frankreich

Müller freut sich auf Nations League: „Finde das Format gut“

Mit dem Abschlusstraining in der Allianz Arena bereitet Joachim Löw die Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch auf das erste Länderspiel nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland vor.