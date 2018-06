Thomas Müller muss sich am Daumen operieren lassen. Foto: Andreas Gebert (dpa)

„Keine Sorge. Der Trainingsstart beim FC Bayern ist wegen meiner Daumen-OP nicht in Gefahr“, teilte der 27 Jahre alte Offensivspieler mit.

Trainer Carlo Ancelotti nimmt mit den Münchner Fußballprofis am 1. Juli die Vorbereitung auf die Saison 2017/18 auf. Schon der FC Bayern hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Müller nach seiner Operation am Daumen der rechten Hand den Trainingsauftakt nicht verpassen wird. (dpa)