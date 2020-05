Bayern Münchens Thomas Müller freut sich auf den Neustart. Foto: Tobias Hase/dpa (Tobias Hase / dpa)

„Nachdem ich das umfangreiche Sicherheitskonzept der DFL täglich hautnah erlebe und umsetze, bin ich fest davon überzeugt, dass die Liga zu Ende gespielt werden kann, ohne dass wir uns oder unsere Mitmenschen in Gefahr bringen“, schrieb der ehemalige Nationalspieler in den sozialen Netzwerken.

Es fühle sich „anfangs etwas komisch an, die Maßnahmen umzusetzen. Aber der Wille wieder auf den Platz zurück zu kommen, ist so groß, dass es für mich kein Problem ist, die Regeln einzuhalten“, schrieb der 30 Jahre alte Offensivspieler weiter. „Wenn ich sehe, welche Gefühle und Emotionen wir in den letzten Tagen selbst in einem Trainingsspiel entwickeln, so zeigt dies unsere Gier nach regelmäßigen Wettkämpfen.“

Die Münchner starten am Sonntag (18.00 Uhr) bei Union Berlin in die Restsaison nach der Corona-Pause. Die Bundesligapartien werden ohne Fans im Stadion ausgetragen. „Spiele ohne Zuschauer sind natürlich ein Kompromiss, der uns alle mitten ins Herz trifft und eine Tatsache, an die man sich nicht dauerhaft gewöhnen will. Aber alle Fußballspieler, Vereinsmitarbeiter und Fans der Profiklubs sollten bestrebt sein, die aktuelle Situation mit den 'Geisterspielen' zu adaptieren und zu zeigen, dass wir an einem Strang ziehen“, meinte Müller. Der Bundesliga-Neustart werde „hoffentlich wieder Abwechslung in unsere Wohnzimmer bringen und für erfreulichere Gesprächsthemen unter den Menschen sorgen.“ (dpa)