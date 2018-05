Gute Laune: Nationalspieler Thomas Müller freut sich auf den Start ins WM-Jahr. Foto: Ina Fassbinder (dpa)

„Wir werden das absolut ernst angehen. Wir wollen auf jeden Fall den Rekord“, sagte Weltmeister Thomas Müller in Düsseldorf. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw ist seit 21 Partien ungeschlagen. Die DFB-Bestmarke von 23 Länderspielen ohne Niederlage unter Jupp Derwall ist fast 28 Jahre alt.

Für das erste Testspiel am Freitagabend gegen Spanien ist Emre Can wegen Rückenbeschwerden fraglich. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler vom FC Liverpool musste am Mittwoch das erste Training der DFB-Auswahl in Düsseldorf nach 20 Minuten abbrechen. (dpa)