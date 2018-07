Bernd Wehmeyer mag den HSV. (dpa)

Er hat in der Stadt keinen Ruf wie „Uns Uwe“ Seeler, er war zu seiner aktiven Zeit kein „Kopfballungeheuer“ wie Horst Hrubesch oder hat „Bananenflanken“ erfunden wie Manfred Kaltz. Er ist auch kein Nationalspieler wie „Worldcup-Willi“ Schulz. Und doch ist Bernd Wehmeyer (66) seit Jahren einer der beliebtesten Vertreter des Hamburger Traditionsvereins.

Der Klub-Manager sitzt sonnengebräunt und gut gelaunt im Stadionrestaurant „Raute“. Er ist gerade von einer Kreuzfahrt durchs Mittelmeer zurück, wo er Reisenden Fußball erklärt und die WM kommentiert hat, keine Spur von Alterserscheinungen oder überstandenem Herzinfarkt. Der in Herford geborene Lehrer (Sport und Geografie) wechselte nach dem Studium vom Hörsaal direkt auf den grünen Rasen.

Über Bielefeld und Hannover kam Wehmeyer 1978 als Spieler zum Hamburger Sport-Verein und war bis 1986 Stammspieler der erfolgreichsten HSV-Mannschaft aller Zeiten, die 1979, 1982 und 1983 Deutscher Meister wurde und auch den Europapokal der Landesmeister gewann. Seinen Spitznamen „Fummel“ verlieh ihm Horst Hrubesch, als er sich beim Dribbling in einem Trainingsspielchen wieder mal nicht vom Ball trennen wollte.

Nach mehrjährigem Intermezzo als Repräsentant beim Sportartikelhersteller „Adidas“ holte ihn der damalige Präsident Uwe Seeler 1995 zurück zu seinem Lieblingsklub. Wehmeyer war Sportdirektor, Klubmanager und Teammanager, er organisierte Testspiele und Trainingslager, repräsentiert den Verein bei Sponsoren und genießt wegen seiner Integrität besondere Wertschätzung zum Beispiel in den Arabischen Emiraten, als „Mann, dem die Scheichs vertrauen“.

Herr Wehmeyer, müssen Sie sich eigentlich manchmal kneifen und selbst fragen, warum Sie nach 20 Jahren immer noch Klub-Manager beim HSV sind?

Wehmeyer: Nicht wirklich, mir hat der Job beim HSV immer sehr viel Spaß gemacht und das macht er mir nach wie vor. Kneifen muss ich mich eher, dass wir nicht mehr erstklassig sind, sondern für uns demnächst eine Zweitliga-Saison losgeht. Daran muss ich mich noch gewöhnen.

Vorsitzende, Aufsichtsräte, Trainer und Sportchefs kommen und gehen, nur der Klub-Manager bleibt. Wie erklären Sie sich das selbst?

Letztendlich bin ich abgesehen von den ersten drei Jahren, als ich quasi die Funktion eines Sportdirektors hatte, immer in der zweiten Reihe gewesen. Wenn man in vorderster Front steht, ist es natürlich gefährlicher.

Das klingt sehr uneitel.

Das bin ich auch. Natürlich spielen meine Arbeit und meine Persönlichkeit bestimmt auch eine Rolle. Dass über all die Jahre die verschiedenen Gremien mit meiner Arbeit sehr zufrieden waren, ist sicher auch ein Vertrauensbeweis. Und es ist gut für den Verein, dass eine Konstante da ist. Das höre ich übrigens sehr häufig.

„11Freunde“ hat mal geschrieben, der HSV sei wie eine Vorabend-Soap im Fernsehen. Sind Sie dann der Held der nicht aus der Serie raus geschrieben werden darf?

Ich bin jetzt nicht so der Soap-Fan, dass ich die so beurteilen kann, wer da welche Rolle spielen muss. Vielleicht kann man das so sagen. Aber ehrlich gesagt, Fußball ist nun mal mein Leben, und natürlich auch der HSV. Fußball ist ein spannendes Feld, es gibt immer wieder was neues, es wird nie langweilig, beim HSV schon gar nicht. Ich könnte mir allerdings nicht vorstellen, das bei einem anderen Verein zu machen. Ich muss schon diesen persönlichen Bezug haben.

Sie haben in 183 Spielen für den HSV ganze zehn Tore geschossen, sie waren nie A-Nationalspieler. Fühlten Sie sich manchmal unter Wert gehandelt?

Nein, das entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Ich muss das ganze Bohei um meine Person nicht haben. Ich bin zwar ursprünglich als Außenstürmer gekauft worden, aber meine erfolgreichste Zeit habe ich als linker Verteidiger erlebt. Ich war dafür zuständig, dass wir wenig Tore kassieren. Fürs Tore schießen, hatten wir genügend andere großartige Spieler.

Wären Sie gern Nationalspieler gewesen?

Im Nachhinein muss ich sagen, ja schon. Aber die Zeiten waren damals anders. Man wurde nicht gleich nach zwei oder drei guten Spielen in die Nationalmannschaft berufen oder reingeschrieben. Ich hätte auch das eine oder andere Länderspiel im Vorfeld der Olympischen Spiele machen können, habe aber auf eine Länderspielreise nach Frankreich und Luxemburg, für die ich berufen war, verzichtet, um bei Olympia dabei sein zu können. Damals waren die Bestimmungen so. Und die Spiele 1984 in Los Angeles waren für mich was ganz besonderes.

Was hat sich seitdem im Fußball verändert?

Das was letztendlich auf dem grünen Rasen passiert, sind die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie früher. Natürlich ist das Spiel noch athletischer geworden, teilweise schneller. Die taktische Entwicklung ist dahin gegangen, dass alles auf sehr engem Raum passiert. Rasant verändert hat sich das Drumherum, die Sponsoren-Landschaft, die ganze Entwicklung der Medienlandschaft ist kolossal anders, wenn man die Anzahl der TV-Sender, der Radiostationen und Reporter sieht und den Social-Media-Bereich. Da kommt heute sehr viel mehr auf die Spieler zu.

Zum Vorteil?

In jedem Fall zum Vorteil der Spieler und deren Konten. Fußball ist noch viel mehr ein Wirtschaftszweig, das Geld hat ganz andere Dimensionen angenommen. Jeder einzelne Spieler hat neben dem Training viele andere Dinge für sein Geld zu absolvieren. Zu meiner Zeit betraf das die ganz großen Stars wie Kevin Keegan oder Franz Beckenbauer. Der Rest der Mannschaft konnte sich relativ in Ruhe auf das Wesentliche konzentrieren.

Bedauern Sie manchmal, nicht 20 oder 30 Jahre später Fußballprofi gewesen zu sein?

Wenn ich an mein Konto denke ja. (lacht) Aber im Ernst: Das ist eine Frage, die ich so für mich nie gestellt habe. Nur wenn ich auf der Tribüne sitze denke ich manchmal, in so einem Stadion mit so einer Begeisterung hätte ich auch gerne gespielt.

Warum müssen prominente Fußballer heute eigentlich von Kopf bis Fuß tätowiert sein?

Ehrlich gesagt ist das ein Modetrend, den ich nicht verstehe und auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich weiß nicht was daran toll ist, und warum die Spieler darauf so viel Zeit und Energie verwenden, das wird ja auch ein bisschen weh tun. Manche Spieler sind so stark tätowiert, dass ich mich manchmal frage, ob die beim Hemdenkauf schon darauf achten müssen, ob das farblich zu den Tattoos passt. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen zu alt.

Mit 66 sind andere längst im verdienten Ruhestand, wie lange wollen Sie noch machen?

Ich könnte jetzt natürlich sagen, so lange es mir Spaß macht. Tatsächlich habe ich für mich mal gesagt, ich möchte in meiner zweiten HSV-Phase gerne die 25 Jahre voll machen. Das wäre ein rundes Jubiläum.

Ohne Angst um die Gesundheit? Ende 2011 hatten Sie einen Herzinfarkt, wie hat Sie das und Ihr Leben verändert?

Es geht mir heute körperlich eigentlich besser als vor diesem Ereignis, was normal ist und so sein muss. Aber wir leben natürlich etwas bewusster, das ist ganz klar. Meine Frau achtet noch mehr auf die Ernährung und tritt auch manchmal auf die Bremse. Ich lasse mich regelmäßig durchchecken, wir machen regelmäßig gemeinsam Sport, Laufen oder auf dem Crosstrainer. Ich brauche das, und der Sport ist ein auch mein Gradmesser, was ich noch kann und wie es mir geht.

In einer medizinischen Veröffentlichung stand zu lesen, der Tod klopfte an Ihre Tür. Haben Sie das so empfunden?

Im Nachhinein kann man das so interpretieren. In dem Moment damals habe ich das so nicht empfunden. Ich merkte beim Joggen auf dem Laufband, dass irgendwas nicht in Ordnung war und habe einen Freund angerufen, der sofort einen Termin im Universitätskrankenhaus gemacht hat. Ich bin dann selbst noch nach Hause unter die Dusche gefahren und danach mit meiner Frau ins UKE. Eigentlich dachte ich da, es ist schon wieder alles okay. Bei den Untersuchungen wurde dann festgestellt, dass eine Arterie vollkommen verschlossen war. Insofern ist wahrscheinlich wirklich an meine Tür geklopft worden.

Wenige Wochen danach mussten Sie sich überraschend einer zweiten Operation unterziehen an der Prostata. Hören Sie jetzt anders in sich und Ihren Körper rein?

Mit Sicherheit macht man das, zumindest in den ersten Jahren danach. Jetzt hat das etwas nachgelassen. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis man das alles einigermaßen verdrängt und hinter sich gelassen hat.

Sie machen einfach weiter, als wäre nichts geschehen, haben Sie nie Sorge, Sie könnten sich zu viel zumuten?

Wenn ich Probleme hätte, würde ich das sicher nicht machen. Am Anfang ist die Anspannung noch höher. Und ausschließen kann man das nie. Aber im Moment ist es wirklich so, dass es mir gut geht. Und ich mich fit fühle. Das sind für mich die Indikatoren.

Wird Hamburg Ihre Heimat bleiben oder zieht es Sie nach der Zeit beim HSV zurück nach Westfalen?

Nein, nein. Hamburg ist mittlerweile zu meiner Heimat geworden, ich fühl mich hier sehr wohl. Ich bin natürlich nach wie vor auch Herforder, ich habe da noch Familie und bedauere, dass ich jetzt nicht beim 50jährigen Klassentreffen dabei sein konnte. Sobald ich für ein paar Tage da unten bin, hoffe ich das mit möglichst vielen nachholen zu können.

Eine sportliche Frage muss gestellt werden: Wohin geht der Weg des HSV in der Zweiten Liga?

Der Weg muss so schnell wie möglich wieder nach oben führen, eigentlich schon nach einem Jahr. Im Moment glaube ich auch daran. Hoffnung machen die letzten Spiele in der Bundesliga, und dann natürlich die Begeisterung und Euphorie um den Verein herum, die trotz des Abstiegs herrscht. Aber wir müssen uns natürlich alle im Klaren sein, dass das Vorschusslorbeeren sind und wir die mit Leistung zurückzahlen müssen.

Können Sie den Namen Kühne und die Diskussion um den HSV-Investor noch hören?

Antwort: Ich habe das immer anders gesehen. Wir müssten doch jeden Tag ein paar Kerzen aufstellen, dass es einen Herrn Kühne überhaupt gibt. Er ist genauso HSV-Fan wie ich oder andere, er ist für mich nie ein Investor gewesen, der mit dem HSV Geld verdienen will. Das hat er sowieso genug und verdient das an anderen Stellen reichlich. Der will einfach, dass der HSV erfolgreich ist, dann hat er Spaß.

PERSÖNLICH

Mein Lieblingsplatz in Hamburg....

...ist mein Garten und ist das Alstertal

Abschalten kann ich am besten....

...beim Rasen mähen, ein gutes Stündchen brauch ich dafür schon.

Meine Lieblingsbeschäftigung neben Fußball...

... Essen gehen, Fisch, Pasta, Fleisch, in dieser Reihenfolge.

Labskaus ist für mich....

...ein Schmankerl, aber eigentlich nur in meinem Lieblingsrestaurant am Hafen.

Ein Derby in Hamburg bedeutet....

...tolle Stimmung und ein Fußballfest.

Ich wollte immer schon mal...

...gut Golf spielen können.

Als Rentner freue ich mich besonders auf....

...noch mehr Zeit zum ausgiebigen Frühstück.