Die Ergebnisse der Tests werden am Nachmittag erwartet. Bei negativen Ergebnissen, will das Team von Trainer Florian Kohfeldt anschließend die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (18 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder aufnehmen.

Am Mittwoch war ein Werder-Fußballer positiv getestet worden. Für den Spieler, dessen Namen der Verein nicht nennt, sowie einen weiteren Profi und ein Mitglied des Funktionsteams hatte das zuständige Gesundheitsamt eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet. Die übrigen Spieler, Trainer und Betreuer hatten sich bis zum Test am Freitag freiwillig zu Hause aufgehalten. Eine für Donnerstag angesetzte Regenerationseinheit war ausgefallen.

