Hat beim FC Bayern das Training wieder aufgenommen: Thomas Müller. Foto: Peter Kneffel/dpa (Peter Kneffel / dpa)

Der Offensivakteur absolvierte am Donnerstag eine individuelle Einheit an der Säbener Straße, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Müller (31) war während der Club-WM in Katar positiv getestet worden, dann in einem Spezialflieger zurück nach Deutschland gekommen und seitdem bei sich zuhause in Isolation. „Ich muss raus, ich muss raus aus dem Stall“, hatte der Weltmeister von 2014 in dieser Woche in einem kurzen Internet-Video gesagt.

Neben Müller stand Nationalspieler Serge Gnabry am Donnerstag erstmals wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Der 25-Jährige hatte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel gefehlt. Ob die beiden Angreifer am Wochenende in der Bundesliga für die Partie gegen den 1. FC Köln eingeplant sind, war zunächst offen.

