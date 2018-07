Dortmunds Marco Reus wird verspätet in die USA reisen. Foto: Carmen Jaspersen (dpa)

„Spieler, die in der Vorrunde ausgeschieden sind, haben von da an drei Wochen Urlaub. Demnach werden sie zwei Tage später in die USA nachreisen“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der „Bild“-Zeitung. Somit wird der 29-jährige Reus am 20. Juli in Chicago erwartet.

Die Mannschaft des neuen BVB-Trainers Lucien Favre wird sich vom 18. bis 26. Juli in den USA aufhalten. Dort sind Testspiele gegen Manchester City (21. Juli), den FC Liverpool mit dem ehemaligen BVB-Coach Jürgen Klopp (22. Juli) und Benfica Lissabon (26. Juli) geplant. (dpa)