Steht nach langer Abstinenz wieder im Werder-Kader: Fin Bartels. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Carmen Jaspersen / dpa)

Das gaben die Bremer nach dem Abschlusstraining am Freitag bekannt. Der 32 Jahre alte Bartels kam in den vergangenen zwei Jahren nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Fußball-Bundesliga. Im Dezember 2017 erlitt er einen Achillessehnenriss. Im Sommer dieses Jahres musste der ehemalige Spieler des FC St. Pauli am Knie operiert werden. (dpa)