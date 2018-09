2. Liga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nachholspiel bei Dynamo Dresden: HSV will an die Spitze

Der Hamburger SV kann an die Tabellenspitze der 2. Liga klettern. Dafür muss ein Sieg in Dresden her. Darf Lasogga als Torjäger vom Dienst diesmal in der Startelf beginnen?